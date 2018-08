Esteban Rolon, centrocampista, lascia il Malaga per accasarsi al Genoa. Il calciatore argentino è ufficialmente rossoblù

Esteban Rolon è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa! Colpo del club rossoblù che ha ingaggiato il centrocampista 23enne. Le trattative tra il calciatore argentino classe ’95 e il Genoa non sono mai semplici. Il calciatore fu vicino ai rossoblù già nella passata stagione ma alla fine fu il Malaga a spuntarla. L’avventura nella Liga spagnola però non è andata nel migliore dei modi e il Genoa ha deciso di concedere una nuova chance al calciatore, trovando l’accordo con lui e con il Malaga. Nei giorni scorsi però c’era stato un intrigo intorno al nome di Rolon. Il centrocampista è arrivato in Italia e ha firmato con il Genoa ma il Malaga aveva accusato i rossoblù di essersi comportato in maniera scorretta perché il club di Preziosi aveva aggregato il calciatore nella sua rosa senza aver ancora definito il suo trasferimento in via ufficiale.

Il mistero però è stato risolto in tempi brevi. Il Genoa aveva deciso di escludere il giocatore alla lista dei giocatori convocati per la terza parte del ritiro, quella attualmente in corso a Bardonecchia, ma ieri pomeriggio è sceso in campo nel corso dell’amichevole con l’Albissola, vinta dal Grifone con il punteggio di 3 a 0, segnale di distensione tra i due club. Poco fa è arrivata anche l’ufficialità del trasferimento con il Malaga che ha annunciato la cessione in prestito di Rolon. Il Genoa però vanterà un diritto di riscatto per il ‘nuovo Cambiasso’ con il giocatore che, in caso di buona stagione, potrà rimanere in rossoblù per circa 4 milioni di euro. Davide Ballardini ha ufficialmente un nuovo centrocampista. Ora la trattativa per Bertolacci del Milan si fa più complicata ma c’è ancora un piccolo spiraglio…