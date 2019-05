La Roma ha schierato ben 6 italiani titolari nella partita contro il Genoa: non accadeva dal Derby contro la Lazio

La Roma si ferma a Genova. La squadra di Ranieri non va oltre l’1-1 contro i liguri e si stacca dall’Atalanta ormai lanciata verso il quarto posto. L’iniziale gol di El Shaarawy pareva aver chiuso la partita, ma poi il Genoa si è rifatto sotto e per poco non portava a casa i 3 punti.

L’allenatore della Roma torna così nella Capitale con un punto e con la consapevolezza di aver messo in campo una formazione quasi del tutto “italiana”. La Roma ha infatti schierato ieri sera ben 6 calciati italiani titolari contro il Genoa. L’ultima volta che avvenne fu nella Roma di Di Francesco, nel Derby di marzo vinto per 3-0.