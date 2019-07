Veretout Roma, gli agenti del centrocampista francese sono arrivati a Trigoria per chiudere la trattativa: la situazione

Come riportato dagli studi di Sky, gli agenti di Jordan Veretout sono arrivati a Trigoria per concludere la trattativa con la Roma. L’affare è quindi destinato ad un epilogo positivo per i giallorossi.

Domani sono in programma le visite mediche del centrocampista francese e la firma sul contratto. Veretout è pronto ad inizare la sua nuova avventura nella capitale.