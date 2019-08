Roma alla spagnola: Nacho per la difesa, Llorente per l’attacco

Fernando Llorente e Nacho per la Roma. Il club giallorosso potrebbe parlare spagnolo in difesa e in attacco

Sarà una Roma ‘alla spagnola’? Il club giallorosso continua a sondare il terreno per Toby Alderweireld ma secondo La Gazzetta dello Sport, il club romanista si guarda attorno e nelle ultime ore è tornato di moda Nacho.

Il difensore del Real Madrid è l’alternativa ad Alderweireld. Per l’attacco invece, con Schick destinato ad andare via (il Borussia Dortmund è in pole), Petrachi pensa a un rinforzo d’esperienza come lo svincolato Fernando Llorente.