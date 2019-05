La Roma pensa ad Allegri: Pallotta ha già fatto la sua mossa. Il futuro del tecnico livornese intanto rimane un’incognita

La Roma si allontana a vista d’occhio dalla Champions, ma secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport è un grande nome quello a cui starebbe pensando James Pallotta per sostituire Claudio Ranieri.

Il presidente giallorosso venerdì scorso avrebbe infatti chiesto informazioni su Massimiliano Allegri subito dopo la notizia ufficiale del suo addio alla Juventus. Dopo il no di Antonio Conte, la società capitolina ci prova con un altro ex bianconero. Lo stesso Allegri però, in conferenza stampa, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.