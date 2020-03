Roma, allenamento a Trigoria in vista del Siviglia: il lavoro svolto

Roma, allenamento mattutino a Trigoria in avvicinamento al Siviglia. Ecco il lavoro svolto dai giallorosso agli ordini di Fonseca

Allenamento mattutino per la Roma di Paulo Fonseca nei campi di Trigoria. In un clima abbastanza surreale considerata la situazione che tutta l’Italia sta vivendo, il portoghese sta continuando a preparare la sfida al Siviglia in programma giovedì.

Per i capitolini inizialmente un lavoro atletico, basato sui cambi di direzione. Successivamente spazio alla consueta fase tattica. Gli infortunati Zaniolo, Zappacosta, Pellegrini e Pastore proseguono il loro percorso di recupero.