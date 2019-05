Roma, anche Sarri dice no: «Se posso resto al Chelsea anche l’anno prossimo»

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato così sul suo futuro che sarà ancora a tinte Blues del Chelsea

Anche Maurizio Sarri ha detto no. L’ allenatore del Chelsea, al centro degli interessi di mercato della Roma dopo il no di Antonio Conte, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Eintracht sul suo futuro che con molta probabilità sarà ancora a Londra.

«Mi piace il calcio inglese e se posso resto al Chelsea anche l’anno prossimo. Se dovessero mandarmi via, mi piacerebbe allenare ancora in Inghilterra» ha assicurato il tecnico toscano.