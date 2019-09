Roma, ancora guai per Spinazzola. Ecco le sue condizioni

Roma, altri problemi per Spinazzola. Lo sfortunato terzino ha accusato un fastidio all’adduttore della coscia sinistra: da monitorare

Leonardo Spinazzola è stato, nella sconfitta di ieri della Roma, uno dei migliori in campo nel lasso di tempo in cui è rimasto sul terreno di gioco. A 55′ è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un fastidio fisico.

Problema all’adduttore della coscia sinistra per l’ex juventino, che era appena rientrato da un altro infortunio. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico nelle prossime 48 ore.