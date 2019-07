Roma, annunciata la collaborazione con Missing People: il comunicato della società giallorossa. Bella iniziativa dei capitolini

La Roma sta sposando alcune cause benefiche, da affiancare ai suoi colpi di calciomercato. L’obiettivo della società giallorossa è quello di sfruttare la visibilità del mercato, per una buona causa. Ecco il comunicato:

«L’AS Roma è lieta di annunciare che l’associazione benefica britannica Missing People collaborerà con il Club per dare risalto nel Regno Unito alla campagna di sensibilizzazione sui bambini scomparsi intrapresa in settimana con gli annunci dei nuovi acquisti sui social».

«Questa estate la Roma ha scelto di adottare un approccio totalmente diverso nell’annunciare un nuovo arrivo, mettendo a disposizione di una causa socialmente utile la forza penetrante dei propri canali».