Roma Atalanta: Fonseca passa alla difesa a 5 con Kolarov terzo centrale

La Roma si è schierata con un 532 in fase di non possesso contro l’Atalanta. Kolarov ha fatto il terzo di difesa

Dopo aver iniziato con la classica difesa a 4, contro l’Atalanta per la prima volta la Roma di Fonseca è passata a una difesa a 5 in fase di non possesso. Probabilmente, l’intenzione del tecnico portoghese era quella di coprire meglio l’ampiezza, visto che in avvio di gara gli avversari trovavano molto spazio sulle corsie esterne.

Si vede chiaramente nella slide sopra. Evidente il 532 in fase di non possesso della Roma. Kolarov fa il terzo centrale di sinistra, con Florenzi e Spinazzola quinti.