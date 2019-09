Roma Atalanta, Gomez: «Abbiamo 5-6 potenziali titolari in panchina»

Il “Papu” Gomez presenta la sfida tra la sua Atalanta e la Roma di Fonseca a pochi minuti dall’avvio del match

“Papu” Gomez, fantasista dell’Atalanta di Gasperini tornato titolare dopo la partita contro la Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

CAMBIAMENTI IN ROSA – «Avvio di stagione? Per il momento sta andando abbastanza bene. Sicuramente rispetto all’anno scorso abbiamo 5-6 potenziali titolari in panchina».

ROMA ATALANTA SFIDA PER L’EUROPA? – «E’ un po’ presto per dirlo, contano gli scontri diretti. Questa è una partita molto importante, l’Atalanta lotterà per l’Europa e contro le big dobbiamo fare punti».