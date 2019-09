Roma Atalanta: si soffrono le marcature a uomo, tanti lanci per Dzeko

La Roma ha molto patito le marcature a uomo dell’Atalanta, ci si è affidati al lancio lungo per Dzeko. Soprattutto da parte di Pau Lopez

Come suo solito, l’Atalanta contro la Roma si è contraddistinta per intense marcature a uomo che hanno impedito ai giallorossi un avvio di azione pulito. Come ammesso dallo stesso Fonseca in conferenza, si è sofferto molto questo contesto tattico. Lo stesso gol di Zapata è provenuto da un errore di Veretout indotto dall’aggressività della Dea.

Pau Lopez è stato costretto tante volte a lanciare lungo (ben 22 volte) alla ricerca di Dzeko, proprio perché la pressione dei bergamaschi non lasciava alternative. Un esempio nella slide sopra. Ogni giocatore giallorosso è marcato, il portiere è costretto al rinvio dal fondo.