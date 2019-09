Roma Atalanta: Veretout patisce l’intensità di Gasperini

L’Atalanta contro la Roma ha pressato alla grande, inducendo all’errore Veretout in occasione del gol. Il francese ha sofferto il contesto tattico

L’errore di Veretout al 70′ è stato decisivo per le sorti del match, perché ha portato al gol del vantaggio dell’Atalanta a Roma. Tuttavia, sarebbe sbagliato prendersela troppo col francese, come se si fosse trattato di uno svarione estemporaneo. Quell’episodio è l’estrema conseguenza dell’intera partita, in cui le marcature a uomo dell’Atalanta hanno limitato la manovra giallorossa.

Osservando l’episodio, si può vedere come la Dea sia stata brava a indurre all’errore Veretout. Ogni giocatore giallorosso è marcato, non c’è una soluzione di passaggio pulita. Pure Gomez, che sembra un po’ troppo dietro, va su Florenzi con un grande scatto.