Roma, Benatia: «Potevo tornare grazie a Massara, ma poi…»

Ritorno alla Roma sfumato per Medhi Benatia: l’uomo chiave era Ricky Massara, ora direttore sportivo del Milan

Benatia poteva ritornare a vestire la maglia della Roma. Lo ammette lo stesso marocchino, interpellato da Teleradiostereo. Ecco le sue parole.

«A gennaio mi ha chiesto se potessi rimanere in Italia, per lui la mia storia con la Roma non era finita, ho dato la mia disponibilità, ma non me la sono sentita di restare 6 mesi alla Juventus giocando poco. Poi mi sono guardato intorno, in Inghilterra e in Qatar, e ho scelto quest’ultima. Poi Massara mi ha chiesto disponibilità per giugno, ma poi lui è andato al Milan».