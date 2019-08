Roma, bloccato Kalinic: ecco cosa manca per chiudere

La Roma punta su Nikola Kalinic per l’attacco. Il calciatore ha l’accordo con il club giallorosso: serve la cessione di Schick

Nikola Kalinic ritorna in Italia? Il centravanti non ha trovato spazio nell’Atletico Madrid ed è destinato a cambiare aria. Nelle ultime ore si parla con insistenza del possibile passaggio del centravanti ex Milan alla Roma.

Secondo Sky Sport, sono già stati raggiunti tutti gli accordi tra le parti. Cosa manca per chiudere? Il giocatore attende solo il via libera per partire in direzione Italia e firmare con la Roma: prima serve la cessione di Schick, che sta trattando con il Lipsia.