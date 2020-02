Roma Bologna: il pressing di Mihajlovic è asfissiante

Il Bologna di Mihajlovic si distingue per un pressing molto offensivo. Lo si è visto con chiarezza nel trionfo di Roma

Una delle chiavi del successo del Bologna di Mihajlovic a Roma consiste nell’efficacia del pressing. I felsinei sono tra le squadre che recuperano più palloni in avanti, tramite un pressing offensivo fortemente orientato sull’uomo. I giallorossi non riuscivano a impostare in modo pulito da dietro, mancavano soluzioni di passaggio.

Si vede nella slide sopra: ogni giocatore della Roma è marcato. Da notare il coraggio con cui i difensori del Bologna accorciano in avanti. Tomiyasu, il terzino destro, si alza in pressing su Kolarov, mentre Bani accorcia addirittura su Perotti. I giocatori del Bologna si riversano nella metà campo avversaria.