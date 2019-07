Roma, Brahimi può essere l’erede di El Shaarawy: i dettagli

Possibile esperienza in Italia per Yacine Brahimi. L’esterno è svincolato dopo l’avventura al Porto: ci pensa la Roma

Stephan El Shaarawy è volato in Cina e ha detto di sì alla ricca proposta dello Shanghai Shenhua. La Roma lavora per trovare l’erede del Faraone. Secondo La Gazzetta dello Sport, Yacine Brahimi è in cima alla lista di Petrachi.

L’esterno offensivo algerino di passaporto francese attualmente svincolato dopo l’esperienza con la maglia del Porto. Classe ’90, Brahimi ha giocato nel Porto negli ultimi 5 anni. Sul giocatore c’è anche l’Arsenal.