Roma Cagliari: Spinazzola gioca più bloccato

Spinazzola in Roma Cagliari Cagliari ha interpretato il ruolo di terzino in modo diverso rispetto a prima. Era più bloccato

Se nelle precedenti partite Spinazzola giocava parecchio alto per dare ampiezza, in Roma-Cagliari si è visto qualcosa di leggermente diverso. Considerando che Kolarov ricopriva una posizione parecchio avanzata, l’ex Atalanta spesso era più bloccato. Tant’è che a volte ricopriva la posizione più di terzo centrale che non di laterale.

Un esempio nella slide sopra. In avvio di azione resta bloccato, vicino ai centrali, con Kluivert largo a dare ampiezza. Poi, con l’azione che si sviluppa, Spinazzola si sovrappone.