Roma, si cambia in dirigenza: Totti sarà il nuovo direttore tecnico

Dopo non essere riuscita a convincere De Rossi ad avere un ruolo in dirigenza, la Roma ‘promuove’ Francesco Totti

La Roma si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale e di giocatori. Ranieri e De Rossi domenica prossima saluteranno, a malincuore, la Capitale e non sarà l’unico scossone. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” il CEO Guido Fienga ha proposto a Francesco Totti la poltrona richiesta, cioè di direttore tecnico, con competenze sulla gestione dello spogliatoio e deleghe operative anche sul mercato degli allenatori e dei calciatori.

L’ex capitano della Roma accetterà, perché da due anni è questo il ruolo che vuole ricoprire in giallorosso. La società in questo modo, forse, placherà anche le pesanti critiche ricevute per il mancato rinnovo del contratto a Daniele De Rossi.