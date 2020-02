Roma, Carles Perez: «Spero di cogliere l’occasione del mister e di fare gol»

Le parole di Carles Perez, nuovo giocatore della Roma, prima della sfida contro il Gent valida per l’Europa League

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Carles Perez ha commentato la scelta di Fonseca di schierarlo dal 1′ contro il Gent in Europa League.

«Stiamo lavorando da tutta la settimana su questa partita, speriamo in un buon risultato che ci metta in buone condizioni per il ritorno. Piena fiducia in questa squadra, spero di cogliere l’occasione del mister, sarebbe bellissimo fare un gol o un assist»