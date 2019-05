Roma, che mal di trasferta. Mai così male dalla stagione 2011-12

Si chiude la stagione in trasferta della Roma: soltanto 25 i punti ottenuti lontano dall’Olimpico. Mai così male da 7 anni ad ora

Con il pareggio esterno di Reggio Emilia la Roma ha ufficialmente concluso il suo percorso stagionale in trasferta. Il punto di ieri ha definitivamente allontanato i giallorossi dalla corsa Champions League, ed è solo un piccolo esempio del difficile percorso che gli uomini di Di Francesco prima e Ranieri poi hanno avuto lontano dall’Olimpico.

Le partite disputate sono state, in campionato, diciannove. La Roma ha ottenuto sei vittorie, sette pareggi e addirittura sei sconfitte, per una totale di soltanto 25 punti ottenuti. Un dato non indifferente, considerato che la squadra capitolina aveva iniziato la stagione con ben altre aspettative. La statistica balza ancora più agli occhi se si pensa che l’anno scorso il bottino raccolto era stato di 42 punti. Dal campionato 2011/12 i giallorossi non facevano così male. In panchina c’era Luis Enrique.