Roma, chi si rivede: Di Francesco alla Cruijff Arena per Ajax-Juve – FOTO

Avvistato Di Francesco: l’ex tecnico della Roma allo stadio per assistere alla sfida tra Ajax e Juventus – FOTO

Ospite speciale in tribuna alla Cruijff Arena di Amsterdam: Eusebio Di Francesco è stato avvistato dalle telecamere. L’ex allenatore della Roma è giunto in Olanda per godersi la sfida suggestiva di Champions League tra Ajax e Juventus.

Nell’attesa di un nuovo incarico, Di Francesco continua a studiare calcio, assistendo ad una delle partite più importanti del calcio internazionale. Ecco la foto della sfida: