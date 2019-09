Roma: come Veretout cambia la squadra di Fonseca

Veretout è stato tra i protagonisti di Roma Sassuolo. Il giallorosso ha fatto la differenza in entrambe le fasi

Veretout è finalmente sceso in campo dal primo minuto con la Roma. Il centrocampista francese è stato il giocatore giallorosso con più passaggi (56), oltre che quello con più palloni recuperati (4). Un importante ruolo di equilibratore in entrambe le fasi.

Il posizionamento di Veretout copre l'ampiezza di Kolarov e offre a Mkhitaryan libertà nel halfspace sx PS: mi ricorda a Xabi Alonso nei tempi di Mourinho con l'ampiezza di Marcelo e Ronaldo vicino a Benzema#RomaSassuolo pic.twitter.com/5b6T5Luu8w — Branko Nikovski (@NikovskiBranko) September 16, 2019

La novità tattica è che Veretout in avvio di azione si è spesso defilato a sinistra, quasi in una posizione da terzino. Ciò aveva una precisa funziona: ossia, consentire a Kolarov di occupare l’ampiezza e sganciarsi in avanti.