Roma, con Mancini in mediana torna l’equilibrio in mezzo al campo. Fonseca ora a lavoro per studiare la quadra perfetta

Paulo Fonseca ha sicuramente ricevuto delle indicazioni della partita di ieri contro l’Atalanta, nonostante il risultato. Nel complesso è stata una gara molto diversa dalle quelle con Sassuolo e Bologna, sopratutto dal punto di vista tattico.

La mossa di inserire Mancini a centrocampo (per necessità) ha dato equilibrio all’intera compagine giallorossa. Il tecnico ha ammesso nel post partita come questo modulo sia proponibile nuovamente. Gli allenamenti prossimi consentiranno al portoghese di studiare la quadra ideale per la sua Roma.