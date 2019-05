Roma, la contestazione dei tifosi invade l’Europa! – FOTO

La contestazione dei tifosi della Roma è arrivata fino in Germania, precisamente a Düsseldorf dove è stato affisso uno striscione

La protesta dei tifosi della Roma è sbarcata in Europa. Dopo l’addio, forzato, di De Rossi i tifosi giallorossi si sono fatti sentire con forti proteste nella Capitale ma non solo. In alcune città europee sono stati affissi degli striscioni contro Pallotta e in favore di De Rossi.

L’ultimo, in ordine temporale, a Düsseldorf in Germania dove stamattina è stato trovato questo striscione nel centro città.