I supporter della Roma hanno appeso uno striscione nella capitale inglese contro Franco Baldini e la sua gestione

L’addio di Daniele De Rossi ha scosso tutti i tifosi della Roma e alzato un vespaio di polemiche. . Dopo l’incontro faccia a faccia avvenuto ieri pomeriggio davanti al centro sportivo di Trigoria tra gli ultras, Claudio Ranieri e il capitano giallorosso, la contestazione è arrivata addirittura oltre Manica.

Questa notte, infatti, a Londra è stato esposto uno striscione contro Franco Baldini: “Prima Totti poi DDR. Baldini verme”. Gli ultimi 180′ si preannunciano incandescenti per la Roma alle prese con una qualificazione in Champions in bilico e i tifosi arrabbiati per le ultime scelte societarie.