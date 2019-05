Roma, continua la contestazione: 300 tifosi sotto la sede – VIDEO

Continua la contestazione dei tifosi della Roma sotto la sede giallorossa: circa 300 ultrà si sono ritrovati per ribadire la loro posizione

Più di 300 tifosi si sono ritrovati sotto la sede della Roma per ribadire la loro posizione riguardo il mancato rinnovo di De Rossi. I tifosi hanno intonato cori per l’ex capitano giallorosso e per Claudio Ranieri mentre non si sono risparmiati nei confronti di Pallotta.

La protesta, tuttavia, prosegue “pacificamente”. Non sono da segnalare disordini o interventi della polizia.