Roma, Coric vola in Spagna per cercare l’accordo con l’Almeria

Ante Coric, centrocampista della Roma, è destinato a lasciare il club romanista. Il giocatore è vicino all’Almeria

Roma e Almeria hanno trovato l’accordo per il passaggio di Ante Coric al club spagnolo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Il centrocampista dovrebbe andare via ma non è ancora detta l’ultima parola.

Coric infatti non ha ancora trovato l’accordo e secondo Sky Sport in queste ore volerà in Spagna per provare a trovare l’accordo con quella che potrebbe diventare la sua nuova società.