Roma, cura Fonseca per Kalinic. Il croato alla ricerca del gol dopo 9 mesi

Roma, Kalinic sottoposto alla cura Fonseca. Stasera in Europa League alla ricerca del gol personale che manca da gennaio

Paulo Fonseca l’ha dichiarato: nell’attacco della Roma, in Europa League, quest’oggi giocherà Nikola Kalinic. Il croato ha l’occasione di ben figurare per dimostrarsi un degno sostituto di Edin Dzeko.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’allenatore portoghese ha ritagliato per il giocatore una preparazione su misura e oggi vedrà se gli effetti saranno quelli sperati. L’ex Atletico Madrid cercherà la via del gol che manca dal lontano gennaio.