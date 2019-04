Roma, Dario Benedetto per rimpiazzare Dzeko: Perotti verso il Boca Juniors

Massara cerca il sostituto di Dzeko, vista la sua probabile partenza: l’ultima idea è Dario Benedetto. Perotti verso il Boca come contropartita tecnica

La stagione attuale sarà probabilmente l’ultima di Edin Dzeko in maglia giallorossa. La Roma, per non farsi trovare impreparata, sta già valutando i profili adatti per la sostituzione del bosniaco. L’ultima idea di Massara arriva dall’Argentina.

Sembra infatti che il ds abbia messo nel mirino Dario Benedetto, attaccante del Boca Juniors. L’argentino ha una clausola rescissoria fissata a 21 milioni di euro ma il club sta lavorando per alzarla, vista la volontà degli argentini di non privarsi del loro centravanti.

Per abbassare il costo dell’operazione, la Roma potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Diego Perotti, il quale farebbe il percorso inverso di Dario Benedetto. Per il centrocampista offensivo giallorosso si tratterebbe di un ritorno al Boca Juniors, vista la sua breve esperienza nel club argentino datata 2014.