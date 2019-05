Roma, De Rossi: «Repubblica, pronta querela. Gettate ombre su Totti…»

Durissimo commento di Daniele De Rossi all’Ansa dopo l’inchiesta di Repubblica sulla Roma. Ecco le parole dell’ex capitano giallorosso

Daniele De Rossi attacca La Repubblica dopo l’inchiesta sulla Roma: pronta la querela.

Ecco le un estratto delle dichiarazioni dell’ex capitano ad Ansa:«Darò immediatamente mandato ai miei legali di fiducia di richiedere un legittimo risarcimento danni in Tribunale, che devolverò integralmente in beneficenza ad un noto ospedale pediatrico di Roma. on è la prima volta poi che per motivi a me ignoti vengono gettate ombre sulla Amicizia tra me e Totti».