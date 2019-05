Roma-De Rossi, spuntano audio Whatsapp: «Datemi 100 mila euro a partita»

Stanno circolando in rete alcuni audio Whatsapp registrati dal centrocampista della Roma, De Rossi, in merito al mancato rinnovo

De Rossi è ormai diventato un caso. Il colloquio tra il centrocampista della Roma e il Ceo, Guido Flenga, in merito al rinnovo del suo contratto, è finito “in rete”. Stanno infatti circolando sul web alcuni audio Whatsapp relativi al suo mancato rinnovo con la Roma a fine stagione.

Il Ceo avrebbe confessato che avrebbe voluto inserire dei bonus nel contratto, bonus che De Rossi non avrebbe nemmeno chiesto. Nell’audio De Rossi spiega che avrebbe accettato un contratto a gettone, 100 mila euro a partita. Il presidente della Roma, Pallotta, avrebbe autorizzato tale soluzione, ma a quel punto il giallorosso avrebbe declinato il tutto in quanto il club non si è fatto vivo per un intero anno.