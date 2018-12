La panchina di Eusebio Di Francesco alla Roma è sempre più a rischio: la dirigenza giallorossa sogna Conte, Moriero conferma…

Per l’allenatore giallorosso Di Francesco sono giorni difficili, infatti dopo il pareggio con il Cagliari il tecnico è chiamato a far reagire la squadra. Il presidente Pallotta era già pronto ad esonerarlo ma l’allenatore è riuscito ad avere un’altra chance grazie all’intervento di Monchi e Totti. Questa occasione non potrà sicuramente essere sprecata dall’ex Sassuolo sopratutto ora che sembrerebbe che Antonio conte sia sempre più vicino alla panchina della Roma. Di questa ipotesi ha parlato anche l’ex centrocampista della Roma Francesco Moriero : «Ho già parlato con Conte e l’idea di venire alla Roma lo stuzzica – ma aggiunge- Io però sono dalla parte di Eusebio. La Roma ha dato via molti giocatori forti e sta lavorando con un gruppo di giovani. Il problema non è lui».

Questi potrebbero essere gli stessi motivi per i quali anche Monchi avrebbe difeso il Di Francesco convincendo Pallotta a rinnovargli la fiducia. Ma vista la situazione dei giallorossi in Serie A, bloccati all’ottavo posto, questa fiducia sembra somigliare ad un ultimatum. La partita contro il Victoria di domani in Champion League, nonostante sia inutile ai fini di qualificazione, sarà sicuramente un ottima occasione per il tecnico di dimostrare qualcosa. Una sconfitta infatti potrebbe condannare definitivamente Di Francesco all’esonero ma una vittoria invece darebbe una nuova speranza al tecnico. Oltre a quello di Conte altri nomi sono stati accostati alla panchina romanista come quelli di Paulo Sousa, Laurent Blanc e Vincenzo Montella. Ma nessuno di questi sembrerebbe convincere a pieno la dirigenza giallorossa.