Calciomercato Roma: per il dopo Alisson si valuta Petr Cech

La Roma è in cerca del sostituto di Alisson trasferitosi al Liverpool. ll club capitolino, secondo i rumors di mercato, avrebbe messo nel mirino Cech dell’Arsenal.

La Roma sta cercando un sostituto per la porta, dopo la partenza di Alisson volato al Liverpool per quasi 75 milioni. Secondo i media inglesi, i giallorossi avrebbero puntato il portiere dell’Arsenal, Petr Cech. Il portiere ceco, classe 1982, sembra non rientrare più nei piani dei Gunners che durante questa sessione di mercato hanno acquistato Bernd Leno dal Bayer Leverkusen e sono in trattativa anche per Yann Sommer del Borussia Monchengladbach. Cech, dunque, potrebbe essere in cerca di una nuova avventura e lo staff del direttore sportivo della Roma, Monchi sta monitorando la situazione.