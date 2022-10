Dal possibile matrimonio alla separazione: la vendetta di Dybala

La vendetta è un piatto che va servito freddo e Paulo Dybala ha atteso il momento giusto per consumarla

Il gol dell’argentino ha gelato i 70 mila di San Siro e ha rimesso in carreggiata la Roma. Dal possibile matrimonio estivo fino alla separazione, nel mezzo una serie di ammiccamenti da parte dell’Inter e di Marotta. Un amore platonico e rimasto tale visto che poi i nerazzurri l’hanno lasciato ai giallorossi. Il mancino di Paulo ha colpito nella maniera più efficace possibile e non ha perso occasione di far vedere ai tifosi nerazzurri il nome sulla maglia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.