Roma, Dzeko fa 87 in giallorosso e raggiunge Balbo nei marcatori all time

Con la rete alla Juventus il bosniaco ha eguagliato Abel Balbo nella classifica dei marcatori all time giallorossi

Non sarà di certo stata la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, ma Edin Dzeko continua a macinare traguardi con la maglia della Roma. Col gol realizzato ieri sera, il bosniaco ha raggiunto quota 87 marcature in giallorosso.

Con questa segnatura ha raggiunto Abel Balbo nella classifica all time dei marcatori giallorossi: adesso sono entrambi appaiati al settimo posto. Dzeko ha ancora due match per provare a scavalcare l’argentino, mentre non si ha ancora certezza sul suo futuro. Ha sempre dichiarato di voler rimanere nella Capitale, la società non è convintissima di proseguire il rapporto. Molto dipenderà anche dal tecnico che succederà a Claudio Ranieri.