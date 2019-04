Roma, è De Rossi-mania sui social: «Ma quale allenatore, giochi altri 10 anni»

De Rossi ha trascinato la Roma al successo a Marassi dimostrando di essere ancora un perno insostituibile della squadra giallorossa

Nonostante il tempo trascorra inesorabilmente, Daniele De Rossi continua ad essere l’anima della Roma. Anche a Marassi, il capitano ha trascinato la propria squadra al successo prendendo in mano una squadra accusata spesso in questa stagione di non avere gli attributi. Sui social, i tifosi giallorossi non vogliono sentire nemmeno pronunciare la parola ‘ritiro’ associata al proprio capitano. «Ma quale allenatore, deve giocare altri dieci anni», «Nei momenti difficili lui c’è sempre, grazie Danielino» sono solo alcuni post pubblicati dai tifosi nelle pagine social dedicate al tifo giallorosso. La vittoria contro la Sampdoria ha ridato nuove speranze ai tifosi della ‘Magica’ che adesso sperano in un finale di stagione importante per acciuffare in tempo l’ultimo treno per la Champions.

«Sei tu che dai speranza a una città… In una stagione da incubo, De Rossi si sta prendendo la Roma sulle spalle», «Se solo capissero tutti davvero cosa vuol dire per noi quella maglia… Basterebbe poco. De Rossi il nostro vanto» commentano euforicamente i tifosi. La cura Ranieri sta cominciando a dare i propri frutti e non è detto che proprio il tecnico romano non possa diventare l’uomo giusto per rifondare la squadra nella prossima stagione.