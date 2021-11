Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League contro il Bodo/Glimt

PAREGGIO – «Abbiamo affrontato questa gara con la voglia di vincere. Siamo andati sotto e abbiamo recuperato, ma sicuramente dovevamo essere più incisivi. Serve più cattiveria là davanti. Troppi gol subiti? Sì, la sconfitta di Bodo brucia ancora e volevamo il riscatto. Dobbiamo mettere qualcosa in più. Rigori? Non serve attaccarci agli episodi, dobbiamo avere più anima per portare a casa certe partite».