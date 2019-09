Giada Greggi è stata convocata per la prima volta in Nazionale femminile. Ecco come coach Bavagnoli le ha dato la notizia

Un discorso emozionante e poi l’annuncio che non dimenticherà più: Giada Greggi, giocatrice della Roma femminile, ha saputo di essere stata convocata in Nazionale da coach Bavagnoli.

«Non dobbiamo mai dimenticare l’obiettivo comune. Ogni volta che noi lavoriamo per l’obiettivo comune, viene premiato l’obiettivo individuale. Per questa ragione sono contenta di fare i complimenti a Giada che è stata convocata in Nazionale A» ha detto in allenamento il coach giallorosso. Tutte le compagne sono poi corse ad abbracciare la centrocampista.