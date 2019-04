La Roma pareggia ancora: ma è gol Perotti o autogol Milenkovic? – VIDEO

Nel match dell’Olimpico contro la Fiorentina, la Roma riesce a rimontare per la seconda volta, ma ci sono dubbi sulla paternità del gol

Dopo il 2-1 della Fiorentina ad inizio ripresa, tocca a Perotti rimettere il match in parità. Il raddoppio della Roma nasce su una nuova azione di Kluivert, al suo secondo assist in serata. Il figlio d’arte crossa in area dalla destra sul secondo palo, dove l’argentino è pronto a colpire.

Il gol di Perotti arriva con un gran destro al volo, con la palla che si insacca alle spalle di Lafont. Appare decisiva però la deviazione di Milenkovic, che potrebbe cambiare la paternità del momentaneo pareggio. Si attende la decisione della Lega, che potrebbe seriamente attribuire l’autorete al difensore viola.