Roma-Fiorentina: infortunio Santon. Il giallorosso si accascia a terra!

Roma-Fiorentina: infortunio Santon! Problema muscolare per il terzino, non ce la fa a continuare e chiede il cambio

Tegola per Ranieri: infortunio di Davide Santon! Il giocatore ha avvertito un problema muscolare durante un rientro difensivo. Il giocatore si è subito accasciato a terra, facendo cenno di non poter continuare la gara.

La Roma è stata quindi obbligata a sostituirlo al 22′ st con Karsdorp. Che sfortuna per il terzino, costretto a uscire dal campo abbandonando i compagni che sono in svantaggio contro la Fiorentina. Non è ancora chiara la gravità dell’infortunio muscolare, ma seguiranno aggiornamenti.