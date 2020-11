Roma Fiorentina, sfida spagnola tra Pedro e Callejon

Quella tra Roma e Fiorentina sarà anche la sfida spagnola tra Pedro e Callejon

La partita dello stadio Olimpico tra Roma e Fiorentina parlerà anche spagnolo. In campo, infatti, ci saranno infatti anche Pedro e Callejon che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si portano dietro diverse similitudini. In primis l’età, entrambi 33enni, ma soprattutto lo scetticismo intorno al loro nome quando sono arrivati in giallorosso e in viola da svincolati.

Ma se Pedro ha già convinto tutti con le sue prestazioni, Callejon deve ancora mostrare tutte le sue qualità con la maglia della Fiorentina anche se nella settimana di Coppa Italia ha segnato il suo primo gol viola.