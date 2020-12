Roma, Fonseca: «Conosco il Braga. Credetemi, sarà difficile»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato il sorteggio di Europa League contro lo Sporting Braga: le sue dichiarazioni

«È una buona squadra che ha fatto un grande percorso nel girone. È un club che conosco bene, così come conosco bene anche l’allenatore quindi credetemi se vi dico che sarà una gara difficile perché so di cosa parlo. Sono una squadra giovane ma giocano bene. È un club ambizioso e in crescita e noi non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sarà una qualificazione semplice. Non nascondo che per me sarà una gara speciale visto che ho allenato lì e ho tanti amici lì».