Roma, Fonseca: «Contro il Sassuolo non rischieremo Smalling»

Paulo Fonseca scioglie i dubbi su Smalling in vista di Roma Sassuolo: le condizioni del difensore giallorosso

Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma Sassuolo, ha parlato delle condizioni di Smalling e delle novità in serbo per l’undici giallorosso.

«Smalling? Niente di grave per lui, ma non vogliamo correre dei rischi. Vogliamo che sia al 100%. Cambi col Sassuolo? Devo dire che ho visto la squadra migliorare giorno dopo giorno. Sono fiducioso. Vedremo qualcosa di diverso, ma non lo svelerò oggi».