Roma, Fonseca parla della pressione della Capitale: «Se un tecnico non la vuole non può allenare grandi squadre come quella giallorossa»

Paulo Fonseca non perde la lucidità nonostante il momento negativo della sua Roma. Dal punto di vista comunicativo il portoghese è sempre sembrato più che preparato, e anche di fronte a domande “scomode” in conferenza stampa si fa trovare pronto.

L’ambiente capitolino, si sa, è pieno di pressioni. Ma il tecnico non ne vuole sapere e dice la sua: «Si crea qui a Roma una negatività che non capisco. La prima cosa che ho sentito appena arrivato qui a Roma mi hanno detto che è difficile e c’è una grande pressione, tutto difficile. Se un allenatore non vuole avere pressioni non può allenare squadre grandi come la Roma. Esiste in tutte le squadre, non è un problema. In Ucraina non c’è pressione allo Shakhtar perché non è a Donetsk. Provate a Kiev, lì se perdi una partita ti aspettano i tifosi a fine gara. Non deve essere una scusa», chiosa il mister.