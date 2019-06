Roma, Fonseca è sbarcato a Fiumicino: «Felice ed emozionato» – VIDEO

Paulo Fonseca è arrivato a Roma e potrà finalmente iniziare la sua avventura come nuovo allenatore giallorosso

È iniziata alle 7.10 di lunedì 24 giugno l’avventura italiana di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese è sbarcato di prima mattina a Fiumicino accolto da un buon di tifosi. Può dunque iniziare la sua prima settimana come allenatore giallorosso.

Il portoghese, che si è liberato dallo Shaktar Donetsk dopo tre stagioni in Ucraina, si dirigerà adesso a Trigoria, per visitare il centro sportivo e firmare il nuovo contratto con il club giallorosso. Prima di uscire dall’aereoporto Fonseca ha rilasciato brevissime dichiarazioni: «Sono felice ed emozionato, non vedo l’ora di cominciare»