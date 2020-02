Il tecnico della Roma Fonseca ha commentato la vittoria ottenuta allo stadio Olimpico contro il Lecce

Paulo Fonseca ha analizzato il successo conquistato contro il Lecce: «Ho visto i giocatori con più fiducia e coraggio, è importante in questo momento. Oggi abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nei primi trenta minuti, e abbiamo sofferto poco. Il Lecce ha qualità offensiva, attacca con molti interpreti, mi piace molto».

«Mkhitaryan è un grandissimo giocatore, ha la capacità di decidere il tempo di gioco, è molto importante in questo momento anche per dare qualità al nostro gioco. Critiche? Se non siamo in un buon momento, il primo responsabile sono io. Non mi aspetto i fiori, accetto le critiche», ha concluso il tecnico della Roma ai microfoni di Sky Sport.