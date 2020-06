Roma, Fonseca: «Senza i tifosi allo stadio sarà difficile»

Paulo Fonseca ha parlato della ripartenza del campionato di Serie A: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sport TV della ripresa del campionato di Serie A.

RIPRESA – «Senza i tifosi, appassionati della Roma, giocare all’Olimpico sarà difficile. Però la preparazione è quasi la stessa. L’unica differenza è il tentativo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all’Olimpico. Ma per il resto non c’è niente di molto diverso, l’eccezione è che ci alleneremo allo stadio, senza pubblico, vicino al giorno della partita».

SERIE A – «È un campionato appassionante. Tatticamente è un campionato molto ricco. Ci sono sempre scenari diversi dal punto di vista della strategia ed è molto emozionante lavorare in Serie A, ogni partita ha una storia diversa. Anzi, invito tutti i tifosi e gli spettatori portoghesi a guardare il campionato italiano, le squadre difendono bene ma sanno anche attaccare ed emozionare».

RITORNO IN PORTOGALLO – «Non fa parte dei miei prossimi progetti futuri un ritorno in Portogallo. Sono stato molto felice all’estero e sinceramente sento che posso continuare a crescere più in altri campionati che in quello portoghese».