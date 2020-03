Roma, Fonseca studia il centrocampo: Cristante l’unica certezza

Roma, Fonseca lavora coi suoi e studia il centrocampo. Cristante è l’unica certezza in mediana, sale sempre di più Villar

Mancano appena 48 ore alla sfida europea tra Siviglia e Roma. Paulo Fonseca lavora a Trigoria coi suoi giocatori e studia attentamente la formazione ideale da poter mandare in campo contro la squadra di Lopetegui.

I dubbi maggiori sono a centrocampo. A oggi l’unico veramente in condizione ideale è Cristante, che rimane la certezza della mediana. Diawara è ancora in forse e sicuramente non può partire dal primo, Pellegrini e Veretout sono out. Per questo motivo scala sempre più posizioni Villar.