Il futuro di Daniele De Rossi alla Roma sempre più appeso ad un filo: ora la società deve scegliere. Nel frattempo arrivano offerte dagli Stati Uniti

Non è più una novità che il futuro di De Rossi sia avvolto in una nebbia di incertezze. Proprio oggi vi avevamo anticipato una curiosa suggestione che vorrebbe De Rossi allenatore della Roma per la prossima stagione. Da tempo, oltretutto, si parla anche di un ruolo di rilievo all’interno della società giallorossa.

Tuttavia, Il Tempo accende anche le sirene del calciomercato: il Los Angeles FC avrebbe mostrato il suo interesse per il centrocampista classe 1983. Con la scadenza del contratto a giugno e le voci che si moltiplicano di giorno in giorno, è difficile fare previsioni sul futuro di Daniele De Rossi. Ma una cosa è certa: sarà la sua volontà a fare la differenza.